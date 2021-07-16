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Сборная США разгромила Мартинику со счётом 6:1 в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США разгромила Мартинику со счётом 6:1 в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
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Завершился матч второго тура Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором сборная Мартиники встречалась с национальной командой США. Матч состоялся в Канзас-Сити на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» и завершился победой американцев со счётом 6:1.

В составе победителей дубль оформил Дэрил Дайк и ещё по разу отличились Майлз Робинсон, Гьяси Зардес и Николас Джоаккини. Ещё один мяч в собственные ворота срезал защитник Мартиники Самуэль Камиль. Единственный гол за Мартинику забил Эммануэль Ривьер.

Сборная США одержала вторую победу подряд на турнире. В матче первого тура команда обыграла Гаити со счётом 1:0. Мартиника, в свою очередь, в матче первого тура разгромно проиграла Канаде (1:4).

В другом матче второго тура сборная Канады разгромила Гаити со счётом 4:1.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа B. 2-й тур
16 июля 2021, пятница. 04:30 МСК
Мартиника
Окончен
1 : 6
США
0:1 Дайк – 14'   0:2 Камиль – 23' (автогол)   0:3 Робинсон – 50'   0:4 Дайк – 59'   1:4 Ривьер – 64' (пен)   1:5 Зардес – 70'   1:6 Джоаккини – 90'
Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа B. 2-й тур
16 июля 2021, пятница. 02:30 МСК
Гаити
Окончен
1 : 4
Канада
0:1 Эустакиу – 5'   0:2 Ларин – 51'   1:2 Ламбезе – 56'   1:3 Ларин – 74' (пен)   1:4 Хойлетт – 79' (пен)
Удаления: Дюлисс – 78' / нет
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