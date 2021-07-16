Сборная США разгромила Мартинику со счётом 6:1 в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Завершился матч второго тура Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором сборная Мартиники встречалась с национальной командой США. Матч состоялся в Канзас-Сити на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» и завершился победой американцев со счётом 6:1.
В составе победителей дубль оформил Дэрил Дайк и ещё по разу отличились Майлз Робинсон, Гьяси Зардес и Николас Джоаккини. Ещё один мяч в собственные ворота срезал защитник Мартиники Самуэль Камиль. Единственный гол за Мартинику забил Эммануэль Ривьер.
Сборная США одержала вторую победу подряд на турнире. В матче первого тура команда обыграла Гаити со счётом 1:0. Мартиника, в свою очередь, в матче первого тура разгромно проиграла Канаде (1:4).
В другом матче второго тура сборная Канады разгромила Гаити со счётом 4:1.
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