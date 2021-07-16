«Лестер» бесплатно подписал Райана Бертранда

«Лестер Сити» на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника «Саутгемптона» Райана Бертранда.
31-летний футболист подписал с «лисами» контракт, рассчитанный до лета 2023 года. При этом к команде он присоединился бесплатно, поскольку пребывал в качестве свободного агента после истечения соглашения со «святыми».
Бертранд с 2005 по 2015 год принадлежал «Челси», но за это время успел провести лишь 57 встреч за синих. После многочисленных аренд в 2015 году стал полноценным игроком «Саутгемптона», перейдя за € 13,3 млн. По окончании минувшего сезона его контракт со «святыми» продлён не был.
В прошлом сезоне Бертранд провёл за «Саутгемптон» 34 встречи во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.
Гол «Саутгемптона» после паса Бертранда:
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