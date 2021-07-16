В Италии рассчитывают принять Евро-2028 или чемпионат мира — 2030

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассказал, что страна рассчитывает принять у себя крупный футбольный турнир через несколько лет. Речь идёт о чемпионатах Европы и мира 2028 и 2030 годов соответственно.

«Мы будем оценивать кандидатуру Италии на чемпионат Европы 2028 года и чемпионат мира 2030 года, на котором будет отмечаться столетие чемпионата мира. Давайте сначала попробуем Евро, а потом уже подумаем.

Нам следует улучшить состояние стадионов, потому что если мы не начнём инвестировать в инфраструктуру, то никогда не сможем организовать такое грандиозное мероприятие. Однако нужно действовать быстро. На мой взгляд, нужно работать над стадионами сразу, не дожидаясь одобрения на проведение турниров», — цитирует Гравину Reuters.

Напомним, на минувшем Евро-2020 Италия стала чемпионом, обыграв в финале сборную Англии.