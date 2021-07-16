«Арсенал» в третий раз отправил Вильяма Салиба в аренду. Его покупали за € 30 млн

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте сообщил, что защитник Вильям Салиба вновь отправился в другую команду за игровой практикой.



20-летний французский футболист перебрался в «Марсель» на правах аренды. Договор рассчитан до конца предстоящего сезона. «Желаем Вильяму хорошо выступить с «Марселем» в следующей кампании», — говорится в сообщении «канониров».



«Арсенал» купил Салиба у «Сент-Этьена» летом 2019 года за € 30 млн. Следующий год защитник провёл во французском клубе на правах аренды. Вернувшись в стан «канониров», игрок не сумел закрепиться в составе и, не проведя ни матча в английской Премьер-лиге, в январе этого года перебрался в аренду в «Ниццу».



В минувшем сезоне защитник провёл 20 матчей во французской Лиге 1, забил один гол и получил две жёлтые карточки.

Новость по теме Салиба: Артета сделал выводы обо мне на основании двух с половиной матчей