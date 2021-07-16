Душан Тадич продлил контракт с «Аяксом»
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Нападающий амстердамского «Аякса» Душан Тадич продлил контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт команды. Новое соглашение серба с «Аяксом» рассчитано до 2024 года. Предыдущий контракт истекал в 2023 году.
Ранее появилась информация, что Тадич может заменить в «Милане» покинувшего клуб на правах свободного агента Хакана Чалханоглу. Сообщалось, что представители миланского клуба вели переговоры с агентом 32-летнего сербского футболиста.
В минувшем сезоне Тадич принял участие в 51 встрече за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 26 результативными передачами. Он стал игроком нидерландского клуба летом 2018 года, перейдя из английского «Саутгемптона» за € 13,7 млн.
Новость по темеДушан Тадич опроверг информацию о возможном уходе из «Аякса»
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