Онугха: перед игрой молодёжных сборных России и Дании понимал, что у наших шансов нет

Новичок «Крыльев Советов», нападающий Герман Онугха, который был арендован у датского «Вайле», рассказал, чем характерен датский футбол.
«Это силовой, мощный, интенсивный футбол. Там всё основано на физике. Меньше коротких и средних передач, больше выносов. Подборы, много прострелов, навесов. В целом чемпионат мне понравился. Это опыт. Не могу сказать, что он был простой, но он мне был нужен, я это чувствовал. Если сравнивать с Россией, в каких-то играх мне было сложнее, в каких-то проще. Тяжело было бы сравнивать, если честно.
Меня спрашивали перед игрой молодёжных сборных Дании и России, есть ли шансы у нашей сборной. Я понимал, что нет. Я вижу, какая там молодёжь, как они тренируются и как у нас. Я ничего не хочу сказать плохого, но там как будто пересмотрели футбол. Они тренируются по-другому. Они живут игрой. Я понимал, что это сильная сборная. Я понимал, что России в матче с Данией могло помочь только чудо. Его не случилось, поэтому результат налицо», — цитирует Онугху пресс-служба клуба.
- 16 июля 2021
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