Игнашевич: что есть в сборной Италии, было и в «Зените», но у нас схема Манчини барахлила

Экс-игрок сборной России и бывший наставник московского «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил, что «Зенит» Роберто Манчини играл по такому же принципу, как сегодняшняя сборная Италии, которую возглавляет итальянский специалист.
«Манчини в «Зените» работал по тем же принципам. Шаронов был у него на стажировке, Зырянов был уже тренером в молодёжке «Зенита», они оба делились со мной мнением о его работе. И было видно всё: организация начала атаки, позиционной игры, перехода в оборону. То, что мы видели на Евро в сборной Италии, было и в «Зените». Но у нас его схема барахлила», — цитирует Игнашевича сайт «Матч ТВ».
Роберто Манчини тренировал «Зенит» с 2017 по 2018 год и занял с командой 5-е место в РПЛ. Сборная Италии под его руководством взяла титул чемпиона Европы.
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