«Зато стадион новый. Сравните со своим». «Краснодар-2» и «Алания» обменялись колкостями
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Пресс-службы «Краснодара-2» и «Алании» подкололи друг друга в «Твиттере» в преддверии матча 2-го тура Футбольной национальной лиги.
«Напоминаем, что в субботу мы играем против команды, в честь которой назвали аж целый вокзал и автостанцию. Лёгкой прогулки не ждём», — написали представители «Алании».
«Вокзал, конечно, может быть староват, зато стадион новый. Приезжайте, сравните со своим», — ответили в «Краснодаре-2».
«Это было больно. Жаль, что наш новый стадион увидит уже ваша старшая команда, а не вы», — добавили владикавказцы.
Матч «Краснодар-2» — «Алания» состоится завтра, 17 июля, на поле академии хозяев. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В 1-м туре ФНЛ обе команды сыграли вничью.
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