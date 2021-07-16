«Зато стадион новый. Сравните со своим». «Краснодар-2» и «Алания» обменялись колкостями

Пресс-службы «Краснодара-2» и «Алании» подкололи друг друга в «Твиттере» в преддверии матча 2-го тура Футбольной национальной лиги.



«Напоминаем, что в субботу мы играем против команды, в честь которой назвали аж целый вокзал и автостанцию. Лёгкой прогулки не ждём», — написали представители «Алании».



«Вокзал, конечно, может быть староват, зато стадион новый. Приезжайте, сравните со своим», — ответили в «Краснодаре-2».



«Это было больно. Жаль, что наш новый стадион увидит уже ваша старшая команда, а не вы», — добавили владикавказцы.

Матч «Краснодар-2» — «Алания» состоится завтра, 17 июля, на поле академии хозяев. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В 1-м туре ФНЛ обе команды сыграли вничью.