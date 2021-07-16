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Суд отказался рассматривать иск Европейской Суперлиги к УЕФА в ускоренном режиме

Суд отказался рассматривать иск Европейской Суперлиги к УЕФА в ускоренном режиме
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Суд Европейского Союза отклонил обращение Европейской Суперлиги касательно иска против УЕФА.

Ранее новообразованная лига, лидерами которой являются мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус», подала иск против УЕФА, обвинив их в монополии на континентальные турниры. Впоследствии Суперлига и суд Мадрида подали в суд ЕС ходатайство об ускоренном рассмотрении иска.

Как сообщает Marca, суд ЕС отказался рассматривать иск Суперлиги в ускоренном режиме. Стороны могут выражать замечания по делу до 18 октября.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.

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