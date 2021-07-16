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Министр спорта МО рассказал о заполняемости «Арены Химки» после снятия ограничений

Министр спорта МО рассказал о заполняемости «Арены Химки» после снятия ограничений
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о заполняемости «Арены Химки» после снятия ограничений из-за коронавируса.

«Постановление сейчас выйдет. При заполняемости 100 процентов мы играть не сможем, потому что постановление губернатора нас отсылает к методическим рекомендациям Роспотребнадзора. А там указаны социальная дистанция и масочный режим. Мы в любом случае будем закрывать часть кресел для того, чтобы достичь дистанции в полтора метра. Заполняемость стадиона будет где-то 35 процентов.

Может, мы остановимся на том, что организаторы будут запускать и выгораживать отдельные зоны, свободные от коронавируса, куда будем пускать только по QR-кодам. Когда мы изучим постановление, будем принимать решение», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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