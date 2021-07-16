Денис Черышев показал новую форму «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев опубликовал в своём «инстаграме» фото в новой домашней форме команды.



Экипировка выполнена в традиционных для «летучих мышей» чёрном и белом цветах. Рукава сделаны чёрными, как и вставки на боках футболки. Остальная её часть сделана белой. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма Puma.

Ранее сообщалось, что Черышев может продолжить карьеру в другом испанском клубе — «Хетафе».



Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года. В ходе своей карьеры Денис также защищал цвета мадридского «Реала», «Севильи» и «Вильярреала». В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.