Андрей Аршавин — о фразе про ожидания: сказал бы этим типам то же самое, если бы вернулся

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о своей знаменитой фразе «ваши ожидания — ваши проблемы», сказанной после провала национальной команды на чемпионате Европы — 2012.



«Это не моя фраза. Я её сказал, да, но она в каждой книжке по психологии есть. Почему меня за эту фразу критиковали, а сейчас отношение поменялось? Всё зависит от того, как преподнести. Тогда СМИ были заинтересованы в том, чтобы повесить неудачу на одного человека. Я с этим справился.



Я понимал всё, что говорю. Сказал бы то же самое при возможности вернуться? Этим типам — да. Они подменяли понятия. Депутаты хотели показать — мы за весь народ вступаемся. А мы знаем, что есть депутаты, которые у нас занимаются всем, но только не народом», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.