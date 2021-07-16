Андрей Аршавин — о фразе про ожидания: сказал бы этим типам то же самое, если бы вернулся

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о своей знаменитой фразе «ваши ожидания — ваши проблемы», сказанной после провала национальной команды на чемпионате Европы — 2012.
«Это не моя фраза. Я её сказал, да, но она в каждой книжке по психологии есть. Почему меня за эту фразу критиковали, а сейчас отношение поменялось? Всё зависит от того, как преподнести. Тогда СМИ были заинтересованы в том, чтобы повесить неудачу на одного человека. Я с этим справился.
Я понимал всё, что говорю. Сказал бы то же самое при возможности вернуться? Этим типам — да. Они подменяли понятия. Депутаты хотели показать — мы за весь народ вступаемся. А мы знаем, что есть депутаты, которые у нас занимаются всем, но только не народом», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.
- 16 июля 2021
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