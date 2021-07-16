Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин — о фразе про ожидания: сказал бы этим типам то же самое, если бы вернулся

Андрей Аршавин — о фразе про ожидания: сказал бы этим типам то же самое, если бы вернулся
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о своей знаменитой фразе «ваши ожидания — ваши проблемы», сказанной после провала национальной команды на чемпионате Европы — 2012.

«Это не моя фраза. Я её сказал, да, но она в каждой книжке по психологии есть. Почему меня за эту фразу критиковали, а сейчас отношение поменялось? Всё зависит от того, как преподнести. Тогда СМИ были заинтересованы в том, чтобы повесить неудачу на одного человека. Я с этим справился.

Я понимал всё, что говорю. Сказал бы то же самое при возможности вернуться? Этим типам — да. Они подменяли понятия. Депутаты хотели показать — мы за весь народ вступаемся. А мы знаем, что есть депутаты, которые у нас занимаются всем, но только не народом», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.

«100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись». Откровенный Аршавин «100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись». Откровенный Аршавин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021