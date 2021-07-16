Аршавин: готов ли изменить наш футбол? Я уже вёл-вёл-вёл. Оборачивался — а там никого

Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин высказался о проблемах российского футбола.



«Зачем нам «Тамбов» и «Ротор»? У меня такой же вопрос, но это часть политики. Футбол — это отображение того, что происходит в стране. Почему вы хотите, чтобы в футболе было по-другому? Это просто два агентских проекта. Я тоже думал, что хорошо — спасли «Тамбов», клуб наберёт молодых футболистов, обкатает их. Но в итоге проект существовал для другого.



Готов ли встать на передовую и изменить наш футбол? Не-а. Я уже вёл-вёл-вёл. Потом оборачивался — а там никого. Так что я уже просто в это не верю. В какие моменты понимал, что за мной никого? Во все. Это же концепция не футбола, а жизни», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.