«Зенит» запустил digital-программку «PROЗенит». Первый выпуск посвящён матчу за Суперкубок

«Зенит» запустил digital-программку «PROЗенит», первый выпуск которой посвящён матчу за Суперкубок России с «Локомотивом». В сезоне-2021/2022 петербуржцы предложат болельщикам электронную версию матчевой программки, адаптированную для компьютеров, планшетов и мобильных устройств.



В ближайшем сезоне клуб продолжит выпускать печатную версию «PROЗенита» на домашних матчах, дополнив её digital-экземпляром, который будет доступен всем желающим на pro.fc-zenit.ru.



В пилотном выпуске, посвящённом субботней игре с «Локомотивом», болельщиков ждёт интервью Вячеслава Караваева, фотоистория о матчах за первый трофей сезона, видео со всеми голами «Зенита» в Суперкубке России, подробный анализ текущего состояния соперника и многое другое.