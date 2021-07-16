«Зенит» запустил digital-программку «PROЗенит». Первый выпуск посвящён матчу за Суперкубок
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«Зенит» запустил digital-программку «PROЗенит», первый выпуск которой посвящён матчу за Суперкубок России с «Локомотивом». В сезоне-2021/2022 петербуржцы предложат болельщикам электронную версию матчевой программки, адаптированную для компьютеров, планшетов и мобильных устройств.
В ближайшем сезоне клуб продолжит выпускать печатную версию «PROЗенита» на домашних матчах, дополнив её digital-экземпляром, который будет доступен всем желающим на pro.fc-zenit.ru.
В пилотном выпуске, посвящённом субботней игре с «Локомотивом», болельщиков ждёт интервью Вячеслава Караваева, фотоистория о матчах за первый трофей сезона, видео со всеми голами «Зенита» в Суперкубке России, подробный анализ текущего состояния соперника и многое другое.
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