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Андрей Аршавин: лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной

Андрей Аршавин: лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной
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Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как можно зарабатывать на Российской Премьер-Лиге и сделать её более привлекательной.

«Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмёрки РПЛ. По сколько команд берём? По две. А из России оставляем 12.

Реализуемо ли это? Это мне и предстоит решить. Лучший вариант — объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесётся УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ…» — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.

«100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись». Откровенный Аршавин «100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись». Откровенный Аршавин
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