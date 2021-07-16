Джанлуиджи Доннарумма сделал татуировку в честь победы на Евро-2020. Фото
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Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма увековечил победу на чемпионате Европы — 2020.
22-летний футболист сделал себе на левой руке татуировку с изображением трофея Евро-2020. Фото Джиджо опубликовал в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Джанлуиджи Доннаруммы
Напомним, на чемпионате Европы сборная Италии заняла первое место в таблице с Уэльсом, Швейцарией и Турцией. В 1/8 финала подопечные Роберто Манчини в дополнительное время одолели Австрию (2:1). Затем с аналогичным счётом, но в основное время переиграли Бельгию. В полуфинале итальянцы в серии пенальти победили Испанию (1:1, 4:2), а в решающем матче также переиграли Англию (1:1, 3:2). Доннарумма по итогам Евро-2020 был признан лучшим футболистом турнира.
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