Андрей Аршавин составил сборную из футболистов, с которыми играл
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Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин в ходе интервью «Чемпионату» составил символическую сборную из своих бывших партнёров по команде.
В состав вошли шестеро футболистов, с которыми экс-нападающий играл за «Зенит». Ещё с тремя игроками он выступал за сборную России и лишь с одним — за «Арсенал». При этом Аршавин включил в команду самого себя.
Состав сборной: Игорь Акинфеев (сборная России), Александр Анюков («Зенит»), Сергей Игнашевич (сборная России), Николас Ломбертс, Ким Донь Чжин, Игорь Денисов, Анатолий Тимощук (все — «Зенит»), Андрей Аршавин, Сеск Фабрегас («Арсенал»), Мигел Данни, Александр Кержаков (оба — «Зенит»).
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