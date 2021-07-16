Андрей Аршавин составил сборную из футболистов, с которыми играл

Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин в ходе интервью «Чемпионату» составил символическую сборную из своих бывших партнёров по команде.



В состав вошли шестеро футболистов, с которыми экс-нападающий играл за «Зенит». Ещё с тремя игроками он выступал за сборную России и лишь с одним — за «Арсенал». При этом Аршавин включил в команду самого себя.



Состав сборной: Игорь Акинфеев (сборная России), Александр Анюков («Зенит»), Сергей Игнашевич (сборная России), Николас Ломбертс, Ким Донь Чжин, Игорь Денисов, Анатолий Тимощук (все — «Зенит»), Андрей Аршавин, Сеск Фабрегас («Арсенал»), Мигел Данни, Александр Кержаков (оба — «Зенит»).