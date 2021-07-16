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Аршавин: после «Спартака» Адвокат сказал: «Вам пофиг на деньги. Нет смысла штрафовать»

Аршавин: после «Спартака» Адвокат сказал: «Вам пофиг на деньги. Нет смысла штрафовать»
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о наказаниях, которые практиковались во времена его карьеры.

«Самый большой штраф за карьеру? Вроде никакого. Может, и случалось. Просто тогда это было не особо принято. Помню, после «Спартака» нас Дик (Адвокат, бывший главный тренер «Зенита». — Прим. «Чемпионата») вызвал и сказал: «Вам пофиг на деньги. Нет смысла штрафовать. Так что ты идёшь в дубль, ты — вообще никуда, а ты — отдыхаешь». Одно из правильных решений Адвоката.

Бывало ли, что наказывали не по делу? Сплошь и рядом. Морозов меня выгнал после поражения от «Спартака». Я на тренировку вышел минут на 10. Мне сказали: «Аршавин, можешь собирать сумку и уезжать домой». Ему якобы не понравилось, как я вышел. Это ближе к Новому году было. Кажется, 2000-й. Виталий Леонтьевич (Мутко, экс-президент «Зенита». — Прим. «Чемпионата») сказал: «Не расстраивайся, давай переподпишем контракт и вернёмся». Потом я уже подумал, что они разыграли: дважды два — четыре», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.

«100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись». Откровенный Аршавин «100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись». Откровенный Аршавин
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