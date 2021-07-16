Экс-хавбек «Зенита» Жулиано подписал контракт с «Коринтиансом»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано продолжит карьеру у себя на родине, в Бразилии. 31-летний игрок подписал контракт с «Коринтиансом». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 2023 года.



Жулиано выступал за «Зенит» с 2016 года, когда перешёл из «Гремио» за € 7 млн. За клуб игрок провёл 42 матча, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. В 2017 году полузащитник перешёл в «Фенербахче» за € 7 млн, а далее перебрался в «Аль-Наср». Последним клубом Жулиано был «Истанбул Башакшехир». В начале июля турецкий клуб расторг контракт с хавбеком, и тот стал свободным агентом.



За сборную Бразилии Жулиано выступал с 2010 по 2017 год. В составе национальной команды он вышел на поле 14 раз и сделал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 3,1 млн.

Новость по теме Экс-футболист «Зенита» Жулиано стал свободным агентом