Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украинские клубы обязали нанести на форму лозунг «Героям Слава!» и карту с Крымом

Украинские клубы обязали нанести на форму лозунг «Героям Слава!» и карту с Крымом
Комментарии

Украинская ассоциация футбола обязала клубы, принимающие участие в национальном чемпионате, нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!», сообщает Football.ua.

По информации источника, клубы-участники украинской Премьер-лиги теперь будут обязаны нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины, в том числе субъект Российской Федерации Крым, и официальный слоган организации — «Слава Украине! Героям Слава!». Место расположения эмблемы также чётко отрегулировано — центральная часть груди, посередине между логотипами клуба и технического спонсора команды. Клубы должны наносить данный логотип на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка Украины.

Напомним, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что лозунги, нанесённые на форму сборной к чемпионату Европы — 2020, получили официальный футбольный статус.

Новость по теме
Лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официально получили футбольный статус
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021