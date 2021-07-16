В список самых подорожавших после Евро игроков вошли 4 украинца. Россиян в нём нет

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил список самых подорожавших после чемпионата Европы – 2020 футболистов. Примечательно, что в этом списке оказались сразу четыре игрока сборной Украины, а вот представители национальной команды России в него не попали.

В тройку самых подорожавших игроков после Евро-2020 вошли полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри, вингер «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза, а также хавбек «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Кэлвин Филлипс. Стоимость упомянутых футболистов выросла на € 10 млн.

Также стоит отметить прогресс британца Люка Шоу, который подорожал на € 7 млн. Такую же сумму к своему трансферному ценнику прибавил датчанин Миккель Дамсгор. Выделим также Джанлуиджи Доннарумму, который был признан лучшим игроков Евро-2020, но поднял свою стоимость всего на € 5 млн.

Опубликовано в «инстаграме» Transfermarkt.