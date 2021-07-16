Бывший защитник «Зенита» Гарай объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай завершил профессиональную карьеру футболиста, о чём он сообщил в своём «инстаграме». 34-летний футболист подчеркнул, что причиной такого решения стала травма, от которой он так и не смог восстановиться за три сезона.



«Сегодня, 16 июля, я прощаюсь с карьерой профессионального футболиста. Признаюсь, мне хотелось бы продолжать выступать, и я был уверен, что закончу позже, но всё сложилось иначе», — написал Гарай в своём «инстаграме».



34-летний футболист выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 годы. В составе петербургского клуба он выигрывал чемпионат России (сезон-2014/15), Кубок (2015/16) и Суперкубок (2015, 2016). Также Гарай выступал за «Бенфику», «Расинг», «Реал» и «Ньюэллс Олд Бойз».