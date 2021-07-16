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Хавбек «Зенита» Барриос подорожал на € 3 млн после Кубка Америки

Хавбек «Зенита» Барриос подорожал на € 3 млн после Кубка Америки
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Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос вошёл в число самых подорожавших футболистов после Кубка Америки – 2020 по версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt.

До Кубка Америки трансферная стоимость Барриоса составляла € 15 млн, сейчас — € 18 млн. Таким образом, Вильмар подорожал на € 3 млн.

Также стоит отметить, что континентальное первенство положительно сказалось на трансферной стоимости экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, который подорожал на € 2 млн.

Напомним, ранее Transfermarkt составил список самых подорожавших футболистов после чемпионата Европы – 2020. В этом списке оказались сразу четыре игрока сборной Украины, а вот представители национальной команды России в него не попали.

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