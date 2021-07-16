Федун: предложенные реформы РПЛ — безусловный шаг вперёд, но важно избежать изъянов

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о проекте реформирования Российской Премьер-Лиги.



«Основная проблема в том, что в России футбол не является бизнес-проектом. Реальный бизнес в футболе имеют только агенты, которые действительно зарабатывают деньги. И, конечно же, игроки и тренеры – как наёмные работники.



В большей степени футбол можно назвать социальным явлением. Это основной тормоз любых изменений. При этом предложенные реформы — безусловный шаг вперёд, но всё же паллиатив.



В предложенном РФС формате «Юпитер 16» есть несколько плюсов, среди которых повышение зрительского интереса, теоретическая возможность увеличения количества топовых матчей, повышения интенсивности игры и генерация дополнительного дохода при условии отсутствия коронавирусных ограничений.



Однако есть и сомнения, которые стоит проработать: например, при определённом стечении обстоятельств «Спартак» может не провести ни одного домашнего матча с ЦСКА на первом этапе турнира. А это самый важный матч всего чемпионата. В такой ситуации клуб может потерять до 50 миллионов рублей.



РФС должен также гарантировать прозрачность и беспристрастность компьютерной системы определения соперников. В целом я поддерживаю инициативу РФС, но крайне важно избежать изъянов в системе», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Новость по теме Почётный президент РФС поддержал возможную реформу РПЛ