Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федун: предложенные реформы РПЛ — безусловный шаг вперёд, но важно избежать изъянов

Федун: предложенные реформы РПЛ — безусловный шаг вперёд, но важно избежать изъянов
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о проекте реформирования Российской Премьер-Лиги.

«Основная проблема в том, что в России футбол не является бизнес-проектом. Реальный бизнес в футболе имеют только агенты, которые действительно зарабатывают деньги. И, конечно же, игроки и тренеры – как наёмные работники.

В большей степени футбол можно назвать социальным явлением. Это основной тормоз любых изменений. При этом предложенные реформы — безусловный шаг вперёд, но всё же паллиатив.

В предложенном РФС формате «Юпитер 16» есть несколько плюсов, среди которых повышение зрительского интереса, теоретическая возможность увеличения количества топовых матчей, повышения интенсивности игры и генерация дополнительного дохода при условии отсутствия коронавирусных ограничений.

Однако есть и сомнения, которые стоит проработать: например, при определённом стечении обстоятельств «Спартак» может не провести ни одного домашнего матча с ЦСКА на первом этапе турнира. А это самый важный матч всего чемпионата. В такой ситуации клуб может потерять до 50 миллионов рублей.

РФС должен также гарантировать прозрачность и беспристрастность компьютерной системы определения соперников. В целом я поддерживаю инициативу РФС, но крайне важно избежать изъянов в системе», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Новость по теме
Почётный президент РФС поддержал возможную реформу РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021