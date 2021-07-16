«Ростов» переиграл «Бейтар» в товарищеском матче
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16 июля «Ростов» провел очередную товарищескую встречу, в которой сыграл с «Бейтаром» из Израиля. Российская команда оказалась сильнее с минимальным счётом 1:0.
Единственный гол на 51-й минуте забил нападающий «Ростова» Али Соу. В составе российского клуба жёлтые карточки получили полузащитники Данил Глебов и Хорен Байрамян. Команды много атаковали, но так и не смогли изменить счёт.
В минувшем сезоне «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не попал в еврокубки. В 30 турах подопечные Валерия Карпина набрали 43 очка. От зоны еврокубков команду отделили 10 очков.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля. Начало — в 19:00 мск.
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