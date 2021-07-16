Трефилов – о Черчесове: легче всего убрать тренера. Особенно после слов диванных экспертов

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР), заслуженный тренер России Евгений Трефилов высказался об увольнении наставника национальной команды по футболу Станислава Черчесова.



«Все накинулись на Черчесова, но «дохлого льва» каждый может пнуть. Мне его жалко. Нам нужно посмотреть, чему мы учим детей? Почему от наших футболистов после длинных передач мяч как от стены отскакивает, а иностранные мягко на ногу принимают? Значит, они этому учились, а наши – нет.



Вот ко мне приходят люди, которые подготовлены слабо. Получается, и мне нужно опускаться на самый низ и учить их азам — вот это самое страшное. Мне нужно учить их азам, а не команду строить. Говорю на своём примере – ко мне приходят игроки из ДЮСШ, и я сразу вижу: с одним на пять лет работы, а с другим на два года. Ну нет на это времени, когда задача совсем другая — нужно командные взаимодействия отрабатывать, объяснять, кто и где должен находиться в тот или иной момент времени. Всё. Когда ты быстро всех подберёшь, объяснишь, тогда и придёт сыгранность.



Возможно, Черчесов ещё вернётся. Хотя то, что его убрали, было ожидаемо. Мне кажется, ещё по ходу Евро-2020 эта мысль проскакивала. Легче всего убрать тренера. Особенно когда диванные эксперты рассказывают, как правильно нужно сделать. Я понимаю, что спорт есть спорт, но нужно стараться выиграть. У нас кроме первого места никакого другого не должно быть», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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