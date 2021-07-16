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Стали известны места проведения финалов Лиги чемпионов на следующие 4 сезона

Стали известны места проведения финалов Лиги чемпионов на следующие 4 сезона
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Сегодня, 16 июля, исполнительный комитет УЕФА назначил хозяев на финалы ближайших розыгрышей Лиги чемпионов.

Так, решающий матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023, который первоначально должен был состояться в Мюнхене, пройдёт в Стамбуле (Турция). Данное решение УЕФА принял в связи с тем, что финал ЛЧ в 2021 году был перенесён из Стамбула в Порту из соображений эпидемиологической безопасности.

Однако и Мюнхен в УЕФА не обделили: финал в немецком городе всё-таки состоится, но на несколько лет позже, в сезоне-2024/2025.

В сезоне-2023/2024, как и планировалось, решающий матч главного еврокубка пройдёт в Лондоне на «Уэмбли».

Напомним, финал следующей Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт в Санкт-Петербурге.

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