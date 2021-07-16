Трефилов: России нужен наш тренер. Как иностранцу достучаться до сердца спортсмена?

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР), заслуженный тренер России Евгений Трефилов отдал предпочтение российскому кандидату на пост наставника национальной команды по футболу.



«Ставить иностранца или нашего? Это несложный вопрос. Нужно ставить россиянина и не выдумывать. Другие виды спорта говорят о том, что это правильный путь. Я смотрел на игру нашей женской волейбольной сборной, которой руководит итальянец, слушал тайм-ауты и диву давался: а кроме «идите играйте» он может ещё что-то сказать? Это что такое? Это неправильно. У нас русский менталитет, а как иностранцу достучаться до сердца спортсмена?» — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее появилась информация, что бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев летит на встречу с сотрудниками Российского футбольного союза.