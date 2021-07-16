Мать Аршавина рассказала, как в детстве футболист попал под машину, и его спас ранец

Татьяна Аршавина, мать Андрея Аршавина, бывшего игрока «Зенита», «Арсенала» и сборной России, рассказала, как в детстве её сына сбила машина.
«Он ехал с тренировки, переходил дорогу и так случилось, что испугался остаться между трамваями. Трамвай шёл справа и слева, и он решил перед трамваем — он же юркий такой — пробежать. И пробежал. Но не ожидал, что за трамваем машины уже начали движение на перекрёстке. И его сбили. Он летел, на плечах у него был ранец, а в нём пенал, этот пенал потом просто в крошку… И его спас этот ранец. Он ушибы получил, на теле были ссадины, содрана кожа, кровь текла, разбито лицо. К нему подошли люди, говорили: «Мальчик, давай «скорую» вызовем, тебе нужно в больницу». Он сказал: «Нет, меня мама дома ждёт, мне нужно домой».
И молодая девушка, она или в метро его увидела, или тут уже, взялась сопроводить его домой. Я не знаю ни её имени, ни откуда она, сколько даю интервью, всегда говорю: «Господи, спасибо вам большое. Дай бог вам долгих лет жизни, здоровья». И она его почти до дома довела, он сказал: «Дальше я сам дойду». Поэтому я не знаю, кто она такая, и как это произошло. Слава богу, без переломов. Были ушибы, но всё это прошло, вот так бог миловал», — приводит слова Аршавиной официальный сайт РФС.
- 16 июля 2021
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