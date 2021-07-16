Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанат Аргентины набил татуировку с именами всего состава после победы в Кубке Америки

Фанат Аргентины набил татуировку с именами всего состава после победы в Кубке Америки
Комментарии

Болельщик сборной Аргентины набил татуировку с именами всего состава после победы в Кубке Америки. На его спине расположены имена 29 футболистов, а также значится дата завоевания трофея.

Напомним, в финале турнира сборная Аргентины обыграла Бразилию, а победный гол в матче на 22-й минуте забил Ди Мария. Аргентина выиграла 15-й титул и сравнялась с Уругваем по количеству выигранных Кубков Америки. Кроме того, аргентинская команда 14 раз становилась серебряным призёром и ещё пять раз — бронзовым. В активе Уругвая шесть вторых мест и девять третьих.

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.

Новость по теме
Анхель Ди Мария сделал татуировку в честь победы в Кубке Америки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021