Фанат Аргентины набил татуировку с именами всего состава после победы в Кубке Америки
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Болельщик сборной Аргентины набил татуировку с именами всего состава после победы в Кубке Америки. На его спине расположены имена 29 футболистов, а также значится дата завоевания трофея.
Напомним, в финале турнира сборная Аргентины обыграла Бразилию, а победный гол в матче на 22-й минуте забил Ди Мария. Аргентина выиграла 15-й титул и сравнялась с Уругваем по количеству выигранных Кубков Америки. Кроме того, аргентинская команда 14 раз становилась серебряным призёром и ещё пять раз — бронзовым. В активе Уругвая шесть вторых мест и девять третьих.
Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.
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