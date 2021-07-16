Сергей Жуков: на Евро сборной России не помогла бы ни нога Акинфеева, ни старик Хоттабыч

Известный певец, лидер группы «Руки вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков высказался по поводу провала сборной России на Евро-2020.
«Оправдались ли мои ожидания от игры сборной России на Евро? У нас в семье есть правило: никогда не ругать детей за оценки. Нам что «двойка», что «пятерка» — одинаково. Мы им говорим, что они учатся не ради оценок, а ради знаний. И если уж доказывать что-либо, то только самому себе. Можем ругать только за лень или за невыученный срок. То же самое я чувствую по отношению к игрокам сборной. Хочется пенять им не на результат, а на отсутствие воли. Большинство из них может отлично играть, я знаю, я уверен в этом. И надо разбираться, почему происходит так, как случилось на чемпионате Европы.
Могла бы нога Акинфеева спасти сборную России на Евро? Игорь — безусловный, абсолютный и непререкаемый авторитет для всех. Он тот самый капитан, который может сказать: «Ребята, собрались!». И все соберутся. Но на самом деле не в нем дело. На Евро ни нога, ни старик Хоттабыч — никто не мог бы помочь. Потому что вопросом надо заниматься системно, а не так, что проиграли — виноват вратарь, выиграли — молодец автор гола. Психологическая часть подготовки в наше время выходит на первое место — куда бы ты ни выходил: на Песню года или чемпионат Европы.
Черчесов? Знаете, если бы я мог говорить в интервью такие же слова, как главный тренер, я быстро стал бы нерукопожатным в мире шоу-бизнеса. Да, иногда хочется сказануть, но я 26 лет на сцене и ни разу такого себе не позволял», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».
- 16 июля 2021
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