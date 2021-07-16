Мать Аршавина: в Италии Андрея ещё в детстве прозвали «русским Марадоной»

Татьяна Аршавина, мать Андрея Аршавина, бывшего игрока «Зенита», «Арсенала» и сборной России, рассказала о первом выезде сына за границу с футбольной школой «Смена».

«Первый выезд за границу у них был в Италию. И когда я приехала на вокзал его забирать — стоит Андрюша и вокруг него 4 огромных спортивных сумки вещей. Я его беру за руку, чтобы уходить, а он говорит: «Мама, это всё моё». Я говорю: «Как это? Что это такое?» А итальянцы тогда как? «Бедные несчастные дети из России приехали, перестройка, кушать нечего, носить нечего». Жили они в семьях, и итальянцы, видно, посмотрели, в чём приехали российские дети, и собрали, наверное, со всех своих родственников, что только могли. И там от детских ползунков до взрослых свитеров всех размеров, и женское, и мужское, и детское, и всяко разное. И плюс он ещё привёз огроменный красивейший кубок, который ему вручили, как лучшему футболисту.

Он привёз оттуда три кубка, он там был лучший нападающий, лучший игрок турнира и ещё кто-то. В общем, какой-то он был весь лучший, его прозвали там «русский Марадона». Вот такой был первый выезд», — приводит слова Аршавиной официальный сайт РФС.