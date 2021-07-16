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«Зенит» отдаст нападающего Шамкина в аренду в «Балтику» до конца сезона

«Зенит» отдаст нападающего Шамкина в аренду в «Балтику» до конца сезона
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Даниил Шамкин продолжит карьеру в «Балтике». Футболист подпишет с калининградским клубом арендное соглашение до конца сезона-2021/2022. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в сезоне-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали первое место чемпионата России в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».

Матч за Суперкубок России — 2021 состоится 17 июля. В нём сыграют чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит» — и обладатель национального Кубка — московский «Локомотив». Встреча пройдёт в Калининграде. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

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