Воспитанник «Зенита» Пенчиков подписал контракт с «Нижним Новгородом»

Воспитанник школы «Зенита» Даниил Пенчиков, имеющий опыт выступлений за томскую «Томь», стал футболистом «Нижнего Новгорода».



«Хочу начать с того, что мне очень понравился коллектив. Я довольно быстро в него влился. Ребята помогли адаптироваться. С тренерским штабом Александра Кержакова я работал в Томске. Наставники быстро направили нас в нужное русло, сразу дав понять, что в РПЛ совсем другие скорости, а следовательно, надо действовать быстрее, точнее, разумнее.



Впереди у нас контрольная игра с ЦСКА. В ней мы постараемся показать всё то, над чем работали на тренировках. А к старту чемпионата нам надо подойти в полной боевой готовности.

Я долгое время играю на позиции крайнего защитника. В Томске тренеры пробовали меня и в центре обороны. Я больше разрушитель, люблю создавать неприятности для нападающих. И всё-таки мне привычнее и удобнее играть на фланге обороны: разрушать чужие атаки, подключаться к атакам своей команды и помогать создавать моменты у ворот соперника.



Два с половиной года в Томске я играл под 23-м номером. Магия чисел, которая в сумме дает пять, мне очень симпатична, поэтому и в новой команде решил не изменять традиции и взял его же», — цитирует Пенчикова пресс-служба «Нижнего Новгорода».