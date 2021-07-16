Воспитанник «Зенита» Пенчиков подписал контракт с «Нижним Новгородом»

Воспитанник школы «Зенита» Даниил Пенчиков, имеющий опыт выступлений за томскую «Томь», стал футболистом «Нижнего Новгорода».
«Хочу начать с того, что мне очень понравился коллектив. Я довольно быстро в него влился. Ребята помогли адаптироваться. С тренерским штабом Александра Кержакова я работал в Томске. Наставники быстро направили нас в нужное русло, сразу дав понять, что в РПЛ совсем другие скорости, а следовательно, надо действовать быстрее, точнее, разумнее.
Впереди у нас контрольная игра с ЦСКА. В ней мы постараемся показать всё то, над чем работали на тренировках. А к старту чемпионата нам надо подойти в полной боевой готовности.
Я долгое время играю на позиции крайнего защитника. В Томске тренеры пробовали меня и в центре обороны. Я больше разрушитель, люблю создавать неприятности для нападающих. И всё-таки мне привычнее и удобнее играть на фланге обороны: разрушать чужие атаки, подключаться к атакам своей команды и помогать создавать моменты у ворот соперника.
Два с половиной года в Томске я играл под 23-м номером. Магия чисел, которая в сумме дает пять, мне очень симпатична, поэтому и в новой команде решил не изменять традиции и взял его же», — цитирует Пенчикова пресс-служба «Нижнего Новгорода».
- 16 июля 2021
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