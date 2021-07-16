Бывший тренер «Кайрата»: в Казахстане был «бум» по Аршавину

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк, ранее тренировавший «Кайрат», высказался по поводу репутации Андрея Аршавина в Казахстане.
«Был ли в Казахстане «бум» по Аршавину? Я думаю, что конечно. И то, что я позвал его, и то, что, наверное, не прогадал и футбольный клуб «Кайрат», и сам Андрей в этом плане в спортивной карьере… Он продлил своё, скажем так, долголетие футбольной жизни, проявил себя с самой лучшей стороны в футбольном клубе «Кайрат». Принимает решение непосредственно сам футболист.
Было ли в Аршавине что-то такое, чего не хватает нынешним российским игрокам? Если говорить со спортивной точки зрения, то, естественно, Андрей обладает хорошими качествами: у него была скорость, дриблинг, понимание игры. Все те качества, которые необходимы для футболиста», — приводит слова Бородюка официальный сайт РФС.
- 16 июля 2021
-
22:55
-
22:48
-
22:46
-
22:33
-
22:26
-
22:20
-
22:04
-
21:44
-
21:42
-
21:37
-
21:32
-
21:18
-
21:02
-
20:50
-
20:40
-
20:39
-
20:10
-
20:07
-
20:03
-
19:57
-
19:39
-
19:20
-
19:15
-
19:04
-
18:54
-
18:33
-
18:27
-
18:07
-
18:02
-
17:46
-
17:39
-
17:30
-
17:17
-
17:10
-
16:54