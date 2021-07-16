Оливье Жиру попрощался с «Челси». Игрок перейдёт в «Милан»

Нападающий Оливье Жиру попрощался с лондонским «Челси». Француз продолжит карьеру в «Милане».
«Всем синим — товарищам по команде, тренерам, всему клубу — огромное спасибо за эти особенные моменты. Я начинаю новый путь с легким и счастливым сердцем. Наши победы в Кубке Англии, Лиге Европы и Лиге чемпионов были великолепны. С любовью, Оливье Жиру», — написал нападающий в своём «твиттере».
Как отмечалось ранее, «Милан» заплатит за игрока € 1 млн, аналогичная сумма будет выплачена и в качестве различных бонусов. Как только все детали о переходе будут улажены, Жиру подпишет контракт до июня 2023 года. Официальное подтверждение последует в ближайшее время. Сейчас игрок проходил медицинское обследование перед трансфером.
Напомним, Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за € 17 млн. С тех пор за «аристократов» он провёл 119 встреч во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
- 16 июля 2021
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