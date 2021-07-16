Салихова: Бердыев – не реформатор и новатор, а мудрый старец. Вариант не хуже Черчесова

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.
«Я считаю, что Курбан Бердыев – это вдумчивый клубный тренер, который показал своё мастерство в «Рубине» и «Ростове». Конечно, эти клубы будут рады назначению. Но Бекиевич – далеко не реформатор, не новатор, скорее мудрый старец. Вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше?» — написала Салихова в своём «телеграме».
Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев летит на встречу с сотрудниками Российского футбольного союза. Несмотря на слухи об иностранных специалистах (о бывшем тренере Германии Йоахиме Лёве и португальце Андре Виллаш-Боаше), в РФС сконцентрировались на российском кандидате.
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