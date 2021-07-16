Нападающий «Манчестер Сити» Лукас Нмеча перешёл в «Вольфсбург»

Нападающий «Манчестер Сити» Лукас Нмеча стал игроком «Вольфсбурга», сообщает пресс-служба английского клуба. Соглашение футболиста с немецким коллективом рассчитано до 30 июня 2025 года.



Игрок является воспитанником «Манчестер Сити». Предыдущий сезон форвард провёл в «Андерлехте» на правах аренды. В Бельгии он забил 21 гол в 41 матче во всех турнирах. До этого Нмеча выступал за «Вольфсбург», «Мидлсбро» и «Престон». За основной состав «горожан» Нмеча провел два матча, а также помог молодёжной сборной Германии выиграть чемпионат Европы среди игроков до 2021 года, забив решающий гол в финале с Португалией (1:0). Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 12 млн.

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