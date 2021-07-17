Президент «Реала» рассказывал, как Моуринью пристыдил девушку Озила за легкодоступность

Marca со ссылкой на El Confidencial опубликовала новые скандальные цитаты президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, на которых он рассказывает, как Жозе Моуринью пристыдил девушку Месута Озила за легкодоступность.

«Озил приехал сюда в возрасте 21 года. Он — турок в третьем поколении, а затем он вырывается в большой город, открывает для себя Мадрид. Не было ничего, ни турок, ни членов (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), ни третьего поколения, ни девушки. Он бросил свою девушку и изменил свой образ жизни, влюбившись в итальянскую модель из Милана. У него был частный самолет, поэтому он прилетал туда, занимался сексом и возвращался.

Затем однажды он рассердил Жозе Моуринью, который в шутку сказал ему: «Эй, Озил, идиот, позволь мне сказать тебе кое-что, как если бы я был твоим отцом. Потому что эта девушка, с которой ты встречаешься, совокуплялась (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») со всеми в «Интере» и «Милане», включая тренерский штаб обеих команд». В конечном итоге Озил бросил её», — приводит слова Переса Marca со ссылкой на El Confidencial.

Ранее El Confidencial опубликовал ряд аудиозаписей телефонных разговоров с участием Переса. На одной из них президент «Реала» назвал легенд «сливочных» Рауля Гонсалеса и Икера Касильяса «величайшими аферистами в истории клуба». На ещё одной записи Перес оскорбил нападающего Криштиану Роналду и бывшего главного тренера команды Жозе Моуринью. И это далеко не все, о ком нелестно высказывался Перес на слитых записях.