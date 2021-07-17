Курбан Бердыев прилетел в Москву. Ранее сообщалось, что он проведёт переговоры с РФС

Бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев прилетел в Москву.

Ранее стало известно, что Бердыев является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Он летит на встречу с сотрудниками Российского футбольного союза. Несмотря на слухи об иностранных специалистах (о бывшем тренере Германии Йоахиме Лёве и португальце Андре Виллаш-Боаше), в РФС сконцентрировались на российском кандидате.

Последним главным тренером сборной России был Станислав Черчесов, об отставке которого было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.