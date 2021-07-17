«Барселона» и «Атлетико» не могут договориться об обмене Гризманна на Сауля

«Барселона» и «Атлетико» никак не могут согласовать условия обмена звёздными футболистами, нападающим Антуаном Гризманном и полузащитником Саулем Ньигесом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, стороны все ещё ведут переговоры об обмене, но не могут достичь окончательной договоренности.

Отмечается, что Гризманн рассматривает только два варианта: продолжение карьеры в «Барселоне» и возвращение в «Атлетико». Сауль же предпочитает переход в каталонский клуб вариантам из английской Премьер-лиги.

В минувшем сезоне 30-летний Гризманн принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. На счету 26-летнего Сауля два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико».