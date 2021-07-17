Килиан Мбаппе ожидает, что «Реал» окажет давление на «ПСЖ» и договорится о трансфере

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале», сообщает AS.

По данным источника, Мбаппе ожидает от «Реала» решительных действий. Он надеется, что «Королевский клуб» окажет давление на «ПСЖ» и будет добиваться трансфера.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В сезоне-2020/2021 француз провёл в «ПСЖ» 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач. На Евро-2020 со сборной Франции Мбаппе добрался до стадии 1/8 финала, где команда в серии пенальти уступила Швейцарии.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить 22-летнему футболисту крайне выгодное соглашение, по условиям которого он будет зарабатывать столько же, сколько его партнёр по атаке Неймар. По неофициальным данным, бразилец получает € 30 млн в год после вычета налогов и без учёта бонусов.