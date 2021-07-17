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Радамель Фалькао может покинуть «Галатасарай»

Радамель Фалькао может покинуть «Галатасарай»
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Колумбийский нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао может покинуть клуб, сообщает Marca.

По данным источника, турецкий клуб склоняется к продаже футболиста. Интерес к Фалькао проявляют клубы Катара, Саудовской Аравии и MLS. Также отмечается, что сам Фалькао при встрече с руководством турецкого клуба заявил, что если получит предложение о контракте сроком на два года, то покинет «Галатасарай».

Фалькао перешёл в «Галатасарай» в сентябре 2019 года из «Монако» на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард в 17 матчах чемпионата Турции забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 2,2 млн.

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