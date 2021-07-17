Ямайка обыграла Гваделупу, Коста-Рика победила Суринам на Кубке КОНКАКАФ

Во втором туре группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Ямайки обыграла команду Гваделупы со счётом 2:1.
Первый мяч в свои ворота отправил ямайский защитник Амари'и Белл уже на 4-й минуте. Однако через 10 минуте Кори Бёрк сравнял счёт, а в концовке встречи Джуниор Флеммингс принёс Ямайке победу.
В другом матче группы С национальная команда Коста-Рики со счётом 2:1 обыграла сборную Суринама. Первый гол в матче на 52-й минуте забил игрок Суринама Глеофило Влейтер. После этого в течение нескольких минут Коста-Рика ответила двумя мячами, отличились Хоэль Кэмпбелл и Сельсо Борхес.
Таким образом, после двух туров у Коста-Рики и Ямайки по шесть очков, у Гваделупы и Суринама – ноль. В третьем туре группового этапа сыграют Ямайка – Коста-Рика и Гваделупа – Суринам, матчи пройдёт 21 июля.
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