«Ювентус» планирует продлить контракт с Дибалой до 2025 года

Представители туринского «Ювентуса» и агент футболиста Пауло Дибалы Хорхе Антун встретятся в конце июля и проведут переговоры по продлению контракта с игроком. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение с 27-летним аргентинским нападающим планируется продлить до 2025 года, а зарплата игрока может составить до € 10 млн в год, плюс бонусы. Также отмечается, что Дибала хочет остаться в «Ювентусе» и мечтает стать капитаном команды.

В завершившемся чемпионате Италии Дибала провёл 20 матчей (14 в основе), забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Аргентинец перешёл в «Ювентус» в 2015 году. Ранее он выступал за «Палермо» и «Институто». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.

В прошедшем чемпионате Италии «Ювентус» с 78 очками занял четвёртое место, пропустив вперёд «Аталанту», «Милан» и «Интер».