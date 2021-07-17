Первый заболевший ковидом в Олимпийской деревне, прилёт Бердыева в Москву. Главное к утру

В Олимпийской деревне зафиксирован первый случай заболеваний коронавирусом, Денис Черышев и Алексей Миранчук забили голы за «Валенсию» и «Аталанту», кандидат на пост главного тренера сборной России Курбан Бердыев прилетел в Москву – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. В Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай заражения коронавирусом.

2. Курбан Бердыев прилетел в Москву. Ранее сообщалось, что он проведёт переговоры с РФС.

3. Бердыев ответил на вопрос о возможных переговорах с РФС по назначению в сборную России.

4. Гол Черышева принёс «Валенсии» победу в товарищеском матче с «Вильярреалом».

5. «Аталанта» выиграла в товарищеском матче со счётом 13:0. Миранчук забил гол.

6. Пропавший в Японии угандийский спортсмен оставил записку.

7. Авсарагова победила Галфин на турнире Bellator 262.

8. «Манчестер Сити» принял решение продать Рахима Стерлинга.

9. Стали известны места проведения финалов Лиги чемпионов на следующие 4 сезона.

10. Федун предложил Тедеско в качестве главного тренера сборной России на исполкоме РФС.

11. Веласкес победила Кильхольц раздельным решением и защитила титул чемпионки Bellator.

12. Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграли свадьбу.

13. Махачев оказался немного легче Мойзеса на взвешивании.

14. УЕФА отдал Дублину и Бильбао финалы ЛЕ за то, что отобрал у городов матчи Евро-2020.

15. Головин возобновил тренировки с «Монако».