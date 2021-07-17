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«Слава тебе, боже!» Денис Черышев эмоционально отреагировал на гол в ворота «Вильярреала»

«Слава тебе, боже!» Денис Черышев эмоционально отреагировал на гол в ворота «Вильярреала»
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев эмоционально отреагировал на гол, забитый в ворота «Вильярреала» (3:2) в товарищеском матче.

«Слава тебе боже!» — написал Черышев в своём «инстаграме».

Напомним, 16 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли «Валенсия» и «Вильярреал». Встреча завершилась победой «летучих мышей» со счётом 3:2. На 90-й минуте победный гол забил российский полузащитник Денис Черышев.

Денис Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года. В ходе своей карьеры Денис также защищал цвета мадридского «Реала», «Севильи» и «Вильярреала». В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.

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