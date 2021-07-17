«Брайтон» заключил контракт с 21-летним голкипером «Аякса»
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Голкипер «Аякса» Кьелл Схерпен перешёл в «Брайтон энд Хоув Альбион», сообщает пресс-служба английского клуба. Детали контракта 21-летнего нидерландского футболиста не сообщаются.
«Добро пожаловать в „Альбион“, Кьелл», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Брайтона» в «Инстаграме».
Схерпен — воспитанник «Эммена». Вратарь перешёл в «Аякс» в 2019 году. В минувшем сезоне Схерпен принял участие в 4 матчах за амстердамский клуб со всех турнирах и пропустил семь мячей. С 2019 году голкипер вызывается в национальную команду Нидерландов U21.
«Брайтон» в 38 матчах набрал 41 очко и занял 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити» (86).
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