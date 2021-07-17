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Мехмеди объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии

Мехмеди объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии
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30-летний нападающий «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии.

«Уходить из сборной непросто. Однако в последнее время меня беспокоили различные травмы. Поэтому я решил сконцентрироваться на игре за „Вольфсбург“. Кроме того, это позволит мне проводить больше времени с семьёй. Я благодарен за каждый день, проведённый с национальной командой Швейцарии», — написал Мехмеди на своей странице в «Инстаграме».

Мехмеди выступал за сборную Швейцарии с 2011 года. Всего форвард провёл за национальную команду 76 матчей и забил десять голов. На чемпионате Европы — 2020 сборная Швейцарии дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла команде Испании (1:1, 1:3 — по пенальти).

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