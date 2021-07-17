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Воспитанник ЦСКА Гордюшенко стал игроком «Томи»

Воспитанник ЦСКА Гордюшенко стал игроком «Томи»
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«Томь» на официальном сайте объявила о заключении контракта с полузащитником Астемиром Гордюшенко.

Соглашение 24-летнего футболиста с томским клубом рассчитано до конца сезона-2021/2022. Гордюшенко будет выступать за «Томь» под 72-м номером.

Гордюшенко — воспитанник московского ЦСКА. За основную команду армейцев полузащитник провёл 19 матчей. В минувшем сезоне Гордюшенко играл за московское «Торпедо». Футболист принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги, забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Томь» в 42 матчах набрала 41 очко и заняла 18-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Победителем турнира стали самарские «Крылья Советов» (101).

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